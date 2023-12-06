Республику Крым с рабочей поездкой посетил начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России  

Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин побывал с рабочим визитом в Республику Крым. В ходе поездки он посетил Экспертно-криминалистический центр регионального Министерства внутренних дел, ознакомился с техническим оснащением службы, условиями работы сотрудников полиции.

На совещании, состоявшимся при участии заместителя Министра внутренних дел по Республике Крым – начальника полиции генерал-майора полиции Алексея Дмитриева, генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин отметил, что преступность меняется, динамично трансформируется, и сегодня практически ни одно расследование преступления не обходится без экспертного сопровождения. Были подняты проблемы организации деятельности экспертных подразделений полиции республики, определены пути их решения, — сообщает пресс-служба МВД по РК.

Высоко оценив уровень подготовки сотрудников ЭКЦ МВД по Республике Крым, начальник ЭКЦ МВД России отметил, что опыт крымских экспертов по ряду направлений деятельности заслуживает особого внимания и уже используется коллегами из других субъектов Российской Федерации.

Начальник ЭКЦ МВД России подвел итоги работы Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Крым в текущем году, обозначил приоритетные направления деятельности на следующий, поставил задачи, направленные на повышение эффективности экспертно-криминалистической работы. Существующий технический потенциал позволяет крымским экспертам проводить широкий перечень исследований, включая ДНК-анализ, физико-химические, дактилоскопические и баллистические экспертизы. С текущего года в подразделении производятся 5 новых направлений экспертиз, включая ботаническую и товароведческую, — отметили в МВД по РК.

Крымский экспертный центр определен базовым органом для экспертных подразделений Херсонской и Запорожской областей в части оказания консультативной и методической помощи, подготовки и обучения специалистов.

Начальник ЭКЦ МВД России поблагодарил личный состав за профессионализм и вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.