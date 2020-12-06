Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае завершится в 2022 году

Дворцовый комплекс крымских ханов в Бахчисарае, единственный образец крымскотатарской архитектуры в мире, отреставрируют в 2022 году, на это выделили почти 2 млрд. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Республики Крым.

Общий объем предусмотренных средств на реализацию комплекса работ по реставрации составляет 1,979 млрд. рублей. Срок завершения реставрационных работ — 2022 год, — сообщили в пресс-службе.

На восьми из 16 объектах комплекса ведутся ремонтно-реставрационные работы. Заключены контракты на разработку проектной документации по трем объектам, на стадии заключения — еще по двум.

Отметим, что в ноябре 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что первую в истории полную реставрацию резиденции крымских ханов в Бахчисарайском дворце завершат в 2021 году.

В ноябре этого года пресс-служба министерства культуры РК сообщало :

Учитывая ограниченные объемы бюджетных ассигнований, выделенные на 2020 год по объекту, а также необходимость последовательного выполнения работ на объектах комплекса, заключение контрактов на выполнение производственных ремонтно-реставрационных работ на оставшихся объектах культурного наследия, по которым пройдена экспертиза сметной стоимости («Ханская мечеть» (II этап), «Екатерининская миля», «Набережная с тремя мостами»), планируется в 2021 году. Заключены контракты на разработку научно-проектной документации по 3 объектам культурного наследия комплекса: «Баня «Сары Гюзель», «Надгробная ротонда» и «Сады и парковые сооружения». На стадии заключения — контракты на два объекта («Главный корпус», «Гарем»).

Общая площадь дворцового комплекса — около 4 га. Это была резиденция правителей Крымского ханства в XVI-XVIII веках. Комплекс подвергался разграблениям и разрушениям. Не сохранились зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, дворцовая утварь. В состав ансамбля «Ханский дворец» входят 16 объектов культурного наследия федерального значения.