Реставрацию бахчисарайского Ханского дворца планируется завершить в текущем году

Сергей Аксёнов уточнил, что в настоящее время ведется ликвидация отставания от графика работ.

Уже третий подрядчик занимается реставрацией ввиду того, что предыдущие зарекомендовали себя безответственными, недисциплинированными. Председатель Совета министров РК Юрий Михайлович Гоцанюк держит ситуацию на контроле, практически еженедельно подводит промежуточные итоги. Вице-премьер Николай Валерьевич Воробьев недавно выезжал на место с коллегами. Это даст свои результаты, и в этом году закончим реставрационные работы и реконструкцию, – сказал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что сроки сдачи объекта переносились в том числе по объективным причинам.

Несколько раз стройка приостанавливалась, когда обнаруживались остатки исторических сооружений, артефакты, что требовало проведения дополнительных исследований. В целом, отмечу, работы ведутся так, чтобы воссоздать дворец в его изначальном виде, с сохранением традиций и культуры крымскотатарского народа. Благодаря усилиям Муфтия мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди и общественно-экспертного совета мы этой цели достигнем, – выразил уверенность Глава республики.

В ходе прямого эфира Сергей Аксёнов также ответил на вопросы, касающиеся 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, перспектив и планов по развитию республики, достижений и успехов Вооруженных Сил России в зоне специальной военной операции, безопасности крымчан.

Вспоминая события Крымской весны, Сергей Аксёнов акцентировал, что с самых первых дней судьба Крыма была в руках крымчан.

Это были и члены народного ополчения, и простые граждане, которые выходили на патриотические акции. В событиях тех дней сошлись воля крымчан, Главы государства, всех, кто встал на защиту республики. Испытать такое может посчастливиться лишь раз в жизни. Благодарю нашего Лидера и всех граждан России за поддержку. Мы чувствовали, что вся страна с нами, что все едины в желании поддержать нас на пути к исторической справедливости, – напомнил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что сегодня Республике Крым и ее жителям ничего не угрожает.

Бойцы подразделений территориальной обороны совместно с Министерством обороны Российской Федерации, другими силовыми структурами, правоохранительными органами делают все для обеспечения безопасности крымчан. Никакая сухопутная операция нам не угрожает. Противник тратит силы, чтобы досадить нам, но понимает, что кардинально изменить ситуацию не может, – отметил Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, гарантии безопасности Крыма и России в целом – это вопрос сил и возможностей.

История показывает, что верить никаким обещаниям противника нельзя. Сегодня уважают только силу и способность государства обеспечить защиту национальных интересов и граждан. Мы уверены в нашем Лидере. Владимир Владимирович Путин глубоко погружен во все аспекты и обязательно примет верные решения на благо нашей большой страны. Решения, которые Президент принимал в отношении полуострова в 2014 году, уже показали, насколько эффективно и правильно он действует, верно выбирает подходы, стратегию и тактику, – считает Глава Крыма.

В завершение Сергей Аксёнов высказался о важности сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в Крыму.

Крымчане бок о бок прошли много испытаний, с большим уважением и пониманием относятся к традициям и обычаям друг друга. Никому не удастся это изменить. И на бытовом, и на политическом уровне мы демонстрируем единство и сплоченность. Будем двигаться тем же путем и дальше, – заключил Глава республики.

Полное видео интервью можно посмотреть по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым