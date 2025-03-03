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Рестораторов Крыма приглашают принять участие в новой премии «Russian Hospitality Awards. Рестораны»
фото: pxhere.com

Рестораторов Крыма приглашают принять участие в новой премии «Russian Hospitality Awards. Рестораны»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 18:02 03.03.2025

Оргкомитет премии «Russian Hospitality Awards» при поддержке Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) объявили старт новой ежегодной премии для гастрономических объектов всей России — «Russian Hospitality Awards. Рестораны».

В трехступенчатом конкурсе, который длится полгода, в 18 номинациях совершенно бесплатно смогут принять участие объекты любого уровня, от кафе до ресторанов высокой кухни. Премия стимулирует объекты на развитие и улучшение предоставляемых услуг.

Задача Премии — вдохновлять развитие ресторанной индустрии и гастрономического туризма в России, отмечая заведения, которые формируют имидж нашей страны на мировой карте вкусов и становятся визитной карточкой своих регионов.

Организаторы Премии уверены, что Россия с ее разнообразием культур, кухонь и традиций, имеет все возможности для того, чтобы стать гастрономической точкой притяжения для туристов со всего земного шара.

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Роскачество стало партнером Премии и поддержало ее членством в жюри в обоих направлениях, отельном и ресторанном, так как мы уверены в непредвзятости судейства и в силе позитивного влияния проекта на сферу. Одна из миссий проекта — популяризация профессии в сфере услуг и объединение ресторанной и отельной отраслей.

Ознакомиться с требованиями и критериями, номинациями премии можно на сайте 

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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