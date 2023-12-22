Реструктуризация: как это по-русски и что она дает?

Пошаговая инструкция, рассказывающая, как объявить себя банкротом в 2023 году, предусматривает 2 процедуры, позволяющие решить проблемы с долгами https://financentr.ru/blog/restrukturizaciya-dolga-pri-bankrotstve. Одна из них — реструктуризация. Так называется процесс пересмотра обязательств гражданина с целью облегчения финансового бремени. Этот механизм позволяет заемщику пересмотреть условия погашения долгов и адаптировать их к текущей финансовой ситуации.

Когда суд может отказать в процедуре?

Если должник решил подать заявление в МФЦ, и дело будет рассматриваться во внесудебном порядке, тогда никакая разработка нового графика не предусмотрена. Однако во время судебной процедуры это один из этапов процесса. Он хорош тем, что после него не наступает последствий банкротства. Но иногда суд может отказать в пересмотре долговых обязательств. Это случается в нескольких случаев:

Отсутствие доказательств финансового кризиса. Должник должен подтвердить документально свои материальные затруднения. Без соответствующих справок запрос на пересмотр платежей может быть отклонен. Искусственное создание трудностей с деньгами, чтобы признать себя банкротом. Если заемщик пытается манипулировать своей ситуацией с целью получения льготных условий, суд не только откажет в рассмотрении дела, но еще и назначить наказание. Отказ потенциального банкрота от сотрудничества. Если заемщик не договариваться с кредиторами или не предоставляет необходимые документы и информацию, реструктуризация введена не будет. Нарушение правил процедуры банкротства. Несоблюдение установленных процедур и правил при проведении реструктуризации может привести к ее отказу. Неудовлетворительный финансовый план. Отсутствие четкого и убедительного финансового плана, подтверждающего возможность погашения долга. Но это требование относится, скорее, к финуправляющему, а не к должнику.

Виды реструктуризации

Процедура банкротство предусматривает несколько вариантов облегчения долговой нагрузки в рамках реструктуризации.

Кредитные каникулы. Предоставление временного периода, в течение которого заемщик освобождается от обязанности погашать долги. Уменьшение процентной ставки. Снижение процентной ставки по кредиту с целью уменьшения ежемесячных платежей. Продление срока погашения. Увеличение срока погашения долга для уменьшения ежемесячных выплат. Частичное списание долга. Уменьшение общей суммы долга, подлежащей возврату. Индивидуальные условия. Разработка уникальных условий реструктуризации, учитывающих конкретные обстоятельства заемщика.

Реструктуризация при банкротстве физического лица – это механизм, предоставляющий заемщикам возможность пересмотреть условия погашения долга и предотвратить серьезные финансовые последствия. Но она требует честного взаимодействия с кредиторами и разработки обоснованного финансового плана. Прежде чем подавать заявление, узнайте, как объявить себя банкротом, изучите инструкцию, отзывы, посоветуйтесь с юристами. Это поможет быть готовым к любым неожиданностям.