Реверсивное движение для легкового транспорта вблизи села Петровка откроют до 30 сентября

До 30 сентября планируется открыть реверсивное движение для легкового транспорта вблизи села Петровка Красногвардейского района, который был закрыт из-за аварийности сооружения. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
По словам Председателя Правительства, грузовым автомобилям необходимо воспользоваться объездной дорогой. Схема объезда согласована с Госавтоинспекцией Республики Крым.
В настоящее время ведётся разработка проектной документации по капремонту путепровода. Ожидается, что положительное заключение государственной экспертизы будет получено до конца текущего года, после чего начнутся восстановительные работы, – заявил Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министра Республики Крым
