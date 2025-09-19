Прямо сейчас:
Реверсивное движение для легкового транспорта вблизи села Петровка откроют до 30 сентября
фото: пресс-служба Председателя Совета министра Республики Крым

Реверсивное движение для легкового транспорта вблизи села Петровка откроют до 30 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 16:35 19.09.2025

До 30 сентября планируется открыть реверсивное движение для легкового транспорта вблизи села Петровка Красногвардейского района, который был закрыт из-за аварийности сооружения. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

По словам Председателя Правительства, грузовым автомобилям необходимо воспользоваться объездной дорогой. Схема объезда согласована с Госавтоинспекцией Республики Крым.

В настоящее время ведётся разработка проектной документации по капремонту путепровода. Ожидается, что положительное заключение государственной экспертизы будет получено до конца текущего года, после чего начнутся восстановительные работы, – заявил Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министра  Республики Крым

Просмотры: 2 115

