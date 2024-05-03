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Ревность, ссора, драка, «травмат», стрельба… на горизонте 7 лет колонии. Назидательная история из Севастополя
Иллюстрация: pxhere.com

Ревность, ссора, драка, «травмат», стрельба… на горизонте 7 лет колонии. Назидательная история из Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:05 03.05.2024

Полиция Севастополя задержала подозреваемого, который причинил вред здоровью своей возлюбленной и угрожал ей травматическим оружием.

Во время конфликта с дамой сердца 37-летний местный житель нанёс ей телесные повреждения, после чего достал травматический пистолет и, угрожая расправой, начал стрелять в землю, — рассказали в региональном УМВД.

Полицейские выяснили, что между задержанным и его 32-летней девушкой произошла ссора на почве ревности, в ходе которой пара начала выяснять отношения, находясь на улице вблизи жилого дома. Разозлившись, мужчина повалил свою пассию и протащил несколько метров по земле, однако потерпевшая смогла вырваться и продолжила оказывать сопротивление, а также в отместку хотела повредить автомобиль. Тогда кавалер достал находившийся при нем травматический пистолет и, высказывая угрозы расправы, произвел шесть выстрелов в землю перед девушкой. Проходившие мимо граждане, ставшие свидетелем конфликта и услышавшие стрельбу, вызвали сотрудников полиции.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдельной роты ППСП ОМВД России по Ленинскому району, задержали дебошира с травматическим оружием, которым он владел на законных основаниях, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — отметили в УМВД по г. Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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