Ревность тебя мучит... "Кулачный бой" в Севастополе

Конфликт между мужчинами в Севастополе на почве ревности закончился телесными повреждениями для одного из них.

30-летний местный житель пригласил после работы свою знакомую в гости. Это не понравилось другому приятелю женщины, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них нанес несколько ударов по лицу оппоненту. В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.