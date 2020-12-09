Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Ревность тебя мучит… «Кулачный бой» в Севастополе

crimeapress_news

Ревность тебя мучит... "Кулачный бой" в Севастополе
фото: Pavlofox (pixabay.com)

Ревность тебя мучит… «Кулачный бой» в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:44 09.12.2020

Конфликт между мужчинами в Севастополе на почве ревности закончился телесными повреждениями для одного из них.

30-летний местный житель пригласил после работы свою знакомую в гости. Это не понравилось другому приятелю женщины, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них нанес несколько ударов по лицу оппоненту. В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ревность тебя мучит... "Кулачный бой" в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.