Рейд Центра ГИМС в Севастополе — судоводителей и отдыхающих призвали к порядку

Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Севастополю прошли морем из Балаклавской бухты до мыса Айя. За порядком на воде и на ближайших пляжах следили пристально, нарушителей призывали к порядку.
Административная ответственность ждала:
⁃ нарушителей скоростного режима;
⁃ судоводителей, не обеспечивших должным образом безопасность пассажиров;
⁃ тех, у кого отсутствовали необходимые документы.
Судоводитель, помни:
⁃ нельзя перегружать судно;
⁃ нужно следовать с безопасной скоростью;
⁃ на судне должны быть документы, индивидуальные средства спасения;
⁃ на беспалубных судах длиной до 4 метров включительно всем нужно надевать спасжилеты;
⁃ дети до 12 лет носят жилет на маломерных судах любого размера;
⁃ не управляй судном в состоянии алкогольного опьянения!
Рейды МЧС России продолжаются. Будь с нами на волне безопасности!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе