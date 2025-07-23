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Рейд Центра ГИМС в Севастополе - судоводителей и отдыхающих призвали к порядку
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Рейд Центра ГИМС в Севастополе — судоводителей и отдыхающих призвали к порядку

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 16:10 23.07.2025

Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Севастополю прошли морем из Балаклавской бухты до мыса Айя. За порядком на воде и на ближайших пляжах следили пристально, нарушителей призывали к порядку.

Административная ответственность ждала:

⁃ нарушителей скоростного режима;
⁃ судоводителей, не обеспечивших должным образом безопасность пассажиров;
⁃ тех, у кого отсутствовали необходимые документы.

Судоводитель, помни:

⁃ нельзя перегружать судно;
⁃ нужно следовать с безопасной скоростью;
⁃ на судне должны быть документы, индивидуальные средства спасения;
⁃ на беспалубных судах длиной до 4 метров включительно всем нужно надевать спасжилеты;
⁃ дети до 12 лет носят жилет на маломерных судах любого размера;
⁃ не управляй судном в состоянии алкогольного опьянения!

Рейды МЧС России продолжаются. Будь с нами на волне безопасности!

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