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Рейды «Должник» на дорогах Большой Ялты

Рейды «Должник» на дорогах Большой Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:55 22.12.2023

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты, совместно со судебными приставами проводят рейды «Должник».

В рамках проводимых мероприятий 20 и 22 декабря текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Ялты совместно с судебными приставами выявлены два должника. У первого собственника транспортного средства — физического лица, по исполнительным производствам имелась задолженность на общую сумму 110 000 рублей. Второй собственник транспорта — юридическое лицо, не оплатил штрафы за нарушение ПДД РФ на общую сумму 4 000 рублей.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов составили акт описи ареста на транспортное средство. Принадлежащий физическому лицу автомобиль оставлен должником на ответственное хранение. Его имущество будет передано на реализацию в случае, если должник не погасит задолженность в установленный законодательством срок. Юридическому лицу выписан акт о запрете права управления данным транспортным средством до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме, — сообщили в МВД по РК.

Госавтоинспекция напоминает, что уклонение от уплаты штрафа влечет за собой административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, где судебными органами принимается решение о назначении наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы от неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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Следующие рейды «Должник» пройдут в Крыму с 25-28 декабря.

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