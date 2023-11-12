Рейтинг: в октябре россияне «пересаживались» в основном на китайские кроссоверы

Самым популярным кроссовером в России, отмечает Motor, стал «китаец». В рейтинге бестселлеров октября первое место занял Haval Jolion, который производят в Тульской области, — об этом свидетельствует статистика «Автостата». Второе и третье места достались внедорожникам семейства Lada Niva: в прошлом месяце было продано почти одинаковое количество Niva Travel и Niva Lagend.

Следом идут кроссоверы Сhery, а замыкают рейтинг две модели Geely. В октябре россияне в основном пересаживались на Jolion — на учет поставили 6270 новых китайских кроссоверов, что на 105,6 процента больше, чем в том же месяце 2022 года. Lada Niva Travel и Lada Niva Legend разошлись в количестве 4575 и 4229 штук соответственно — спрос на Niva Travel по сравнению с прошлым годом вырос на 105,2 процента, а на Niva Legend — на 119,6 процента. В топ-5 по количеству проданных экземпляров также вошла Omoda C5, которая присутствует на российском рынке меньше года: эта модель завершила месяц с результатом 3780 штук.

Пятое и шестое места достались Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max. Результат «младшего» кроссовера — 3712 проданных экземпляров, а «старшего» — 3708 штук. На седьмой и восьмой строчке два Geely — Monjaro (3477 шт.) и Сoolray (3035 шт.), причем последний продавался в прошлом месяце на 117,7 процентов лучше, чем годом ранее.

К слову, если говорить о китайских автомобилях, то автомастера Поднебесной в 2023 году «выдали» на российский рынок ещё одно своё детище: широкому кругу был представлен первенец китайского бренда Jaecoo (который по факту является частью семьи Chery) — кроссовер J7. Эксперты прогнозируют и этому «китайцу» перспективное будущее на российских дорогах. С учётом того, что новинка обладает сразу несколькими конкурентными опциями, если сравнивать его с собратьями-коллегами по классу, а цена в России Jaecoo j7 вполне адекватная для такого рода кроссоверов.

Что касается ценовой политики на авторынке России в целом, то эксперты рекомендуют не затягивать с покупкой машин. Говорят, что цены в 2024 году, разумеется, будут напрямую зависеть от курса рубля. Однако, ожидать, что цифры на ценниках поползут вниз, не стоит.