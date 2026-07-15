Режим ЧС: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса

Несмотря на проблемы с топливом, энергетикой и безопасностью, работа службы скорой помощи в Крыму полностью обеспечена. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.

С топливом у нас на сегодняшний день нет проблем. Все нормально. Что касается медикаментозного обеспечения – тоже. Кадровое – ни один человек не уволился в связи с такой ситуацией на территории Республики Крым, никто не уехал, – рассказала спикер.

Однако, по словам специалиста, несколько нарушают работу службы проблемы со связью в регионе.

Есть проблема с мобильной связью. С этим сталкивается население. Действительно, когда нет света, когда обесточены вышки, когда альтернативное энергоснабжение заканчивается, тогда действительно населению довольно сложно на 103 дозвониться. Но есть еще 112. И уже через службу 112 приходит звонок в службу скорой медицинской помощи, и бригады выезжают, – рассказала гостья эфира.

По мнению заведующей станцией скорой помощи, сотрудники службы обладают особой стрессоустойчивостью.

Люди на скорой помощи обладают каким-то бесстрашием, в хорошем смысле этого слова, они эмоционально устойчивые, никто в панику не впадает. Естественно, тревога есть у всех, потому что у всех есть дети, близкие люди. Но никто не отказался ехать на вызов, таких фактов у нас нет, – поделилась собеседница.

По информации Лидии Прохасько, все структурные подразделения скорой помощи в Крыму обеспечены альтернативными источниками питания.

В основном это дизельные генераторы. Красноперекопский, Джанкойский районы сейчас работают только благодаря этим альтернативным источникам. Что касается остальных станций: все подстанции, где имеется диспетчерская служба, где имеется оборот лекарственных препаратов – все обеспечены генераторами. Практически каждое утро мы собираем сводку, сколько часов отработал генератор в определенном структурном подразделении, чтобы мы имели планы на перспективу, могли рассчитать количество потребляемого топлива, – рассказала спикер.

В Крыму все силы брошены на то, чтобы сохранить здоровье населения, подчеркнула собеседница.

Больницы работают на генераторах, всех пациентов принимают. Заготовлены определенные планы по госпитализации пациентов, которые нуждаются в постоянной респираторной поддержке. У нас есть пациенты, которые находятся на ИВЛ в домашних условиях. Мы всех этих людей знаем, у нас есть перечень и маршрутизация в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, куда мы этих людей будем госпитализировать, – подытожила спикер.

источник: РИА Новости Крым

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