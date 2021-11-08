Режим работы музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 8 ноября

С 8 ноября 2021 года при планировании визита в музей-заповедник «Херсонес Таврический» просим вас учитывать следующие правила:

вход на территорию городища возможен исключительно при наличии средств индивидуальной защиты, а также отрицательного результата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции, срок действия которого не превышает 72 часов после получения результатов исследования либо QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании. С собой посетителям музея-заповедника также необходимо взять документы, удостоверяющие личность;

на входе осуществляется измерение температуры;

посещение экспозиционных и выставочных залов рекомендовано в индивидуальном порядке, с заполнением не более 70 % от общей вместимости;

экскурсии по древнему городу проводятся при наборе групп от 5 до 10 человек. На обзорных экскурсиях вы можете побывать ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, а на тематические экскурсии необходимо записываться заранее по телефону +7 (918) 059-82-11 .

Данные меры введены для вашей безопасности. Мы надеемся, что в скором времени эпидемиологическая ситуация улучшится и музей-заповедник снова будет работать в обычном режиме, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».