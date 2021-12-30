Режим работы почтовых отделений в Севастополе в праздничные дни — до 8 января 2022 года

Обособленное структурное подразделение Севастопольский почтамт ФГУП «Почта Крыма» информирует жителей и гостей города о режиме работы почтовых отделений в Севастополе в период с 30 декабря 2021 года по 08 января 2022 года.
Режим работы ОПС
- 31 декабря 2021 года (пятница) для всех ОПС — выходной день.
- 01 января 2022 года (суббота) для всех ОПС — выходной день.
- 02 января 2022 года (воскресенье) для всех ОПС — выходной день.
03 января 2022 года (понедельник) отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня:
- 1-2 группы с сокращением на 3 часа;
- 3 группы с сокращением на 2 часа;
- 4-5 группы с сокращением на 1 час.
04 января 2022 года (вторник) отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня:
- 1-3 группы с сокращением на 2 часа;
- 4-5 группы с сокращением на 1 час.
05 января 2022 года (среда) отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня:
- 1-3 группы с сокращением на 2 часа;
- 4-5 группы с сокращением на 1 час.
06 января 2022 года (четверг) отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня на 2 часа (с учетом уменьшения продолжительности рабочего дня в предпраздничный день на 1 час).
07 января 2022 года (пятница) для всех ОПС — выходной день.
08 января 2022 года (суббота) для всех ОПС по установленному режиму работы.
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