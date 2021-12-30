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Режим работы почтовых отделений в Севастополе в праздничные дни — до 8 января 2022 года

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:40 30.12.2021

Обособленное структурное подразделение Севастопольский почтамт ФГУП «Почта Крыма» информирует жителей и гостей города о режиме работы почтовых отделений в Севастополе в период с 30 декабря 2021 года по 08 января 2022 года.

Режим работы ОПС

  • 31 декабря 2021 года (пятница) для всех ОПС — выходной день.
  • 01 января 2022 года (суббота) для всех ОПС — выходной день.
  • 02 января 2022 года (воскресенье) для всех ОПС — выходной день.

03 января 2022 года (понедельник) отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня:

  • 1-2 группы с сокращением на 3 часа;
  • 3 группы с сокращением на 2 часа;
  • 4-5 группы с сокращением на 1 час.

04 января 2022 года (вторник) отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня:

  • 1-3 группы с сокращением на 2 часа;
  • 4-5 группы с сокращением на 1 час.
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05 января 2022 года (среда) отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня:

  • 1-3 группы с сокращением на 2 часа;
  • 4-5 группы с сокращением на 1 час.

06 января 2022 года (четверг) отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы с сокращением продолжительности рабочего дня на 2 часа (с учетом уменьшения продолжительности рабочего дня в предпраздничный день на 1 час).

07 января 2022 года (пятница) для всех ОПС — выходной день.

08 января 2022 года (суббота) для всех ОПС по установленному режиму работы.

Режим работы почтовых отделений в Севастополе в праздничные дни - до 8 января 2022 года

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