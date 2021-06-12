Резиденты арт-кластера «Таврида» исполнили Гимн России на Красной площади

12 июня на Красной площади в Москве состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Его открыли резиденты арт-кластера «Таврида»: MILKA исполнила собственную песню «Магнит», дуэт NANSI&SIDOROV спел «Автотюн», а музыкальное сообщество «Энтузиаст» выступило с композицией «Пой со мной».

В финале концерта резиденты арт-кластера вместе с хором участников проекта «Большая перемена» и такими звездами российской эстрады, как Тамара Гвердцители, Александр Розенбаум, Олег Газманов и Лариса Долина, исполнили гимн нашей страны, — рассказали в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Также в рамках празднования Дня России художники арт-кластера подготовили мурал в цветах государственного флага на трассе «Таврида» рядом с Севастополем — здесь. Участники образовательного заезда «Мир, Любовь и Роботы» – всего более 200 человек – организовали хоровод на площадке «Тавриды» в Крыму. Его одновременно провели на центральном круге и рядом с арт-объектами «Маяк» и «Человек, смотрящий в море», который, уже по традиции, облачился в триколор в честь праздника. А вечером на «Тавриде» в бухте Капсель состоится концерт резидентов, который будет транслироваться в социальных сетях проекта.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»