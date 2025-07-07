«Резиновые» квартиры — это плохо: число жильцов в квартирах и хостелах хотят ограничить

Предложено внести поправки в ст. 15 и в ст. 17 Жилищного кодекса, а также в ст. 21 ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Помимо этого, планируется ограничить число жильцов в хостелах, которые размещаются в многоэтажных домах. Для таких помещений также будет введена норма 6 «квадратов» на одного человека.

Сейчас собственники могут зарегистрировать в жилом помещении любое количество человек, независимо от площади квартиры. В многоквартирных домах есть хостелы, где число проживающих граждан превышает общее количество жителей дома, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это создаёт значительную нагрузку на инфраструктуру, темпы её износа ускоряются. Кроме того, это нарушает право других жильцов на комфортное и безопасное проживание.

«Резиновыми» называют квартиры, в которых зарегистрировано несколько десятков жильцов. В действительности эти люди проживают в другом месте. Власти много дет борются с этим явлением.

источник: ЦИАН