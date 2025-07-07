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"Резиновые" квартиры - это плохо: число жильцов в квартирах и хостелах хотят ограничить
фото: Danil Nevsky / Shutterstock.com

«Резиновые» квартиры — это плохо: число жильцов в квартирах и хостелах хотят ограничить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:17 07.07.2025

Законопроект о борьбе с «резиновыми» квартирами внесён в Госдуму. Число жильцов, зарегистрированных в одной квартире, хотят ограничить. Согласно документу, норма жилплощади на одного человека составит 6 «квадратов». Исключение будет сделано только для членов семьи владельца жилья. Проект закона был разработан депутатами от ЛДПР.

Предложено внести поправки в ст. 15 и в ст. 17 Жилищного кодекса, а также в ст. 21 ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Помимо этого, планируется ограничить число жильцов в хостелах, которые размещаются в многоэтажных домах. Для таких помещений также будет введена норма 6 «квадратов» на одного человека.

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Сейчас собственники могут зарегистрировать в жилом помещении любое количество человек, независимо от площади квартиры. В многоквартирных домах есть хостелы, где число проживающих граждан превышает общее количество жителей дома, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это создаёт значительную нагрузку на инфраструктуру, темпы её износа ускоряются. Кроме того, это нарушает право других жильцов на комфортное и безопасное проживание.

 «Резиновыми» называют квартиры, в которых зарегистрировано несколько десятков жильцов. В действительности эти люди проживают в другом месте. Власти много дет борются с этим явлением.

источник: ЦИАН

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