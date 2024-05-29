Резонансное дело. В Крыму суд пересмотрит приговор по делу об избиении и убийстве жителя Ялты

По апелляционному представлению прокуратуры Крыма отменен приговор об избиении и убийстве жителя Ялты осенью 2022 года.

Прокуратура Республики обжаловала приговор, вынесенный Верховным Судом Республики Крым по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Судом они были признаны виновными по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), кроме этого, один из них по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 5 сентября 2022 года осужденные совместно с потерпевшим распивали алкогольные напитки в одном из заведений Ялты. После того как мужчины покинули заведение на автомобиле, принадлежащем одному из осужденных, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры один из злоумышленников, находясь на улице Гоголя в городе Ялте, избил пострадавшего, нанеся множественные удары ногами и руками, после чего несколько ударов нанес второй подсудимый.

Увидев, что на улице находится камера видеонаблюдения, мужчины положили пострадавшего в багажник автомобиля «Лэнд крузер» и уехали в безлюдное место, где один из подсудимых нанес пострадавшему не менее 15 ударов ножом. Через несколько часов осужденные отвезли мужчину в учреждение здравоохранения, где последний скончался от полученных травм.

Кроме того, один из мужчин признан виновным в избиении знакомого, которое произошло летом прошлого года на почве личных неприязненных отношений.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил одного из мужчин к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, второго — к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в колонии-поселении и исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура РК поддерживала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению подсудимых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также одного из них – по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Не согласившись с вынесенным приговором, государственный обвинитель внес апелляционное представление. По результатам его рассмотрения приговор суда отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.