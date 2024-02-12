Верховный Суд Крыма вынес приговор по факту убийства жителя Ялты  

Собранные ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю судом доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему и 40-летнему жителям Ялты. Первый признан виновным в совершении убийства и причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст.112). Также он и его сообщник признаны виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (п. «г», ч.2 ст. 112 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 6 сентября 2022 года после распития в ночном клубе Ялты спиртного между тремя знакомыми произошел конфликт, в ходе которого одному из них, 35-летнему местному жителю, были нанесены множественные удары руками, ногами, а впоследствии одним из обвиняемых — ножом. Испугавшись ответственности, сообщники погрузили потерпевшего в багажник и отвезли в больницу, сообщив медперсоналу, что нашли пострадавшего у дороги, а после на автомойке они почистили автомобиль от следов крови. Спустя сутки пострадавший скончался от полученных ранений в больнице, — сообщили в Следкоме.

Об этом резонансном преступлении — ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Оба обвиняемых были задержаны и заключены под стражу, где находились на период всего следствия. Следствием проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы с назначением всех необходимых экспертиз. Ход расследования уголовного дела находился на контроле центрального аппарата СК России и руководителя Главного следственного управления, — отметили в Следкоме.

Сегодня Верховным судом Республики Крым обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. 39-летний житель Ялты приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Его 40-летний подельник будет отбывать 3 года 6 месяцев в колонии-поселении. Также им предстоит выплатить матери убитого мужчины компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.