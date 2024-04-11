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РФ и Казахстан выводят взаимодействие в сфере цифровой трансформации электроэнергетики на новый уровень
фото: АО «Системный оператор Единой энергетической системы»

РФ и Казахстан выводят взаимодействие в сфере цифровой трансформации электроэнергетики на новый уровень

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 15:59 11.04.2024

Состоялась рабочая встреча казахстанской делегации, возглавляемой вице-министром энергетики страны Бакытжаном Ильясом, и руководства российского акционерного общества “ЕЭС” под главой Федора Опадчего. Важнейшей обсуждаемой темой в рамках события стала цифровая трансформация электроэнергетики. Участники обменялись личным опытом, разработали планы о дальнейшем взаимодействии.

Федор Опадчий выступил перед иностранной делегацией с рассказом о главных направлениях своего ведомства, достигнутых результатах, среди которых особое место занимает переход на инновационную систему SCADA ОИК СК-11. Опадчий рассказал участникам встречи об успешно воплощенных в жизнь проектах единой информационной модели российского ЕЭС, оперативного обмена данными между головным оператором и другими организациями, задействованными в энергетическом комплексе.

Также Федор рассмотрел вопросы нормативного регулирования, подготовки нескольких государственных стандартов, касающихся электроэнергетических моделей.

Словами чиновников

Глава российской делегации акцентировал внимание на сходстве электроэнергетических моделей стран-участниц. Они касаются структурных особенностей, используемых технических средств и методик управления. Именно на этом сходстве и может быть построено дальнейшее партнерство. Российская сторона с удовольствием передаст свой опыт коллегам из Казахстана.

Бакытжан Ильяс разделил положительный настрой коллеги, подчеркнул значимость взаимодействия со специалистами из РФ. Такой подход позволит энергетическим системам стран-соседей развиваться вместе, достигать больших высот, укреплять инфраструктуры.

Прочие вопросы

Дополнительно была проведена встреча со специалистами Системного оператора. Она была посвящена обсуждению злободневных проблем, в числе которых:

  • Цифровая трансформация электроэнергетики;
  • Использование автоматики в управлении энергетическими системами;
  • Внедрение цифровых методик и алгоритмов автоматизации.

Роман Богомолов, возглавляющий отдел АСДУ, рассказал о комплексах диспетчерского управления, используемых российским Системным оператором, перспективах их развития, переходе на более технически совершенные решения, максимально точные, отличающиеся расширенным функционалом. Роман акцентировал внимание на цифровых проектах, реализация которых в России уже завершена, либо находится в активной стадии. Особый интерес представляют комплексы, обеспечивающие точную регулировку мощности электростанций, управление их техническими средствами, отслеживающие надежность и дополнительные возможности устойчивости.

Не остался в стороне и Андрей Катаев, находящийся на директорской должности отдела, занимающегося развитием рынков энергетики и внешних партнерских отношений СО СЭС. Он рассмотрел несколько примеров успешного использования процедур оптовых рынков, поделился своим видением, как в дальнейшем должен развиваться механизм управления спросом.

Участники встречи побывали в специализированном центре, где готовят сотрудников Системного оператора, квалифицированный инженерный, диспетчерский, операторский состав. Также были рассмотрены тонкости управления общей энергетической системой, используемые технические и программные средства. Большой интерес у иностранной делегации вызвали методики подготовки диспетчеров, направленные на противодействие экстренным, аварийным ситуациям, их недопущение, минимизацию тяжести последствий.

Источник информациипоставщик телекоммуникационного оборудования LANart

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