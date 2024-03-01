Риски быстрых и размашистых сделок — Нотариат поясняет

Цифровизация делает жизнь удобнее и вместе с тем может нести в себе немало рисков. Так, в исследовании, опубликованном в феврале этого года, аналитики отмечают, что навыки безопасного поведения россиян в цифровой среде вызывают большую тревогу. Параллельно с этим, по последним данным МВД, в цифровом пространстве наблюдается все больше мошеннических схем. Рассказываем, в чем подводные камни онлайн-сделок и как нотариат находит баланс между гарантиями безопасности и благами цифровизации.

Аналитический центр НАФИ представил результаты ежегодного измерения уровня цифровой грамотности населения. Как показало исследование, сейчас у россиян лучше развиты, например, информационная и коммуникационная грамотность. То есть навыки искать и разбираться в информации в сети, а также пользоваться различными сервисами и электронными устройствами для общения. А вот с компетенциями в сфере цифровой безопасности, как свидетельствуют опросы, дела обстоят хуже. Для многих граждан чувствительным остается вопрос кибербезопасности.

В конце 2023 года на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что кибератаки на компании, факты дистанционных хищений денежных средств у граждан фиксируются все чаще. При этом криминальные схемы постоянно меняются. За последние пять лет количество преступлений в этой сфере увеличилось вдвое — и составляет треть от всех зарегистрированных преступлений. Основной массив — кражи и мошенничества.

Отмечается рост киберхищений, связанных с применением метода социальной инженерии. Все так же случаются крупные утечки персональных данных. Чаще всего аферисты выуживают чужие деньги с помощью фальшивых сайтов, а также получая доступ к конфиденциальным данным пользователей.

Риски онлайн-сделок с недвижимостью

Большие проблемы могут повлечь за собой цифровые сделки, особенно в сфере недвижимости. Прежде всего вспоминаются истории о фальшивых или украденных электронных подписях, которые используются для продажи чужой квартиры в несколько кликов. Надо отметить, что с 2021 года количество аккредитованных удостоверяющих центров, выпускающих цифровые подписи, существенно сократилось — были сотни, остались десятки. Отследить их деятельность стало проще. Получить обманным путем подпись за другого человека, соответственно, сложнее. Однако полностью исключать подобные риски никогда нельзя.

Кроме того, никуда не исчез риск того, что злоумышленники завладеют уже готовой чужой подписью. После получения электронной подписи люди часто не знают, как правильно ее хранить. Завладев чужим «автографом», преступники могут, например, оформить на человека кредит, продать или подарить его недвижимость, совершить финансовые махинации и другое.

Однако главный подвох онлайн-сделок — их потенциальные пороки. При таком формате никто не проверяет, нет ли, например, у продавца статуса банкрота или ограничения дееспособности. Не нужны ли согласия третьих лиц, а если нужны — получены ли они. Нет ли на объекте обременений и множество других важных деталей. Возможна ситуация, когда с цифровой подписью, которой подтверждается сделка, все хорошо, а вот с самой сделкой — все плохо. И в будущем она оспаривается. Покупатель в таком случае может потерять и недвижимость, и потраченные на нее деньги.

Отдельная проблема — когда одна из сторон намеренно вводит другую в заблуждение или даже оказывает давление. Или никто никого не обманывает, но люди не до конца понимают юридические нюансы и последствия договора, который подписывают. Неподготовленному человеку сложно разобраться во всех юридических тонкостях, и он может принять невыгодные для себя условия.

В случае с онлайн-форматами проверить истинную волю человека невозможно. И за такие сделки, по сути, никто не отвечает. Нотариус же, который видит человека, используют весь арсенал своих знаний и опыта, чтобы установить, чего тот на самом деле хочет. Объясняет все детали сделки, проверяет, что участники четко понимают, что подписывают. Кроме того, нотариус несет полную имущественную ответственность за результаты своей работы. Если допустит ошибку, пострадавшее лицо получит стопроцентное возмещение ущерба. Поэтому, даже если у продавца и покупателя есть нужные электронные подписи, безопаснее воспользоваться помощью нотариуса.

Ограничение на онлайн-сделки и безграничная «дистанционка»

Появляются мошеннические схемы, которые эксплуатируют цифровые страхи людей. Например, фиксируются случаи, когда преступники звонят человеку, угрожают продать его квартиру в форме электронной сделки. И требуют выкуп, чтобы этого не произошло.

Далеко не все знают, что для совершения онлайн-сделки нужно заранее предоставить согласие на это в Росреестр. Если в ЕГРН не будет соответствующей отметки, а кто-то попытается оформить переход права в электронной форме, регистратор вернет документы без рассмотрения. Если человек ранее давал согласие, а сделка не состоялась, его можно отозвать. Кстати, если сделка проходит через нотариуса, согласие на онлайн-регистрацию не требуется.

Онлайн-сделки удобны, когда люди не могут встретиться в одном городе, а какая альтернатива есть у нотариата? Тоже удобная и при этом — безопасная. Если стороны находятся в разных городах, и не могут или не хотят встретиться в одном месте, всё можно сделать дистанционно.

Каждый выбирает подходящую для себя нотариальную контору. Нотариусы готовят документы и проводят правовую экспертизу сделки. Когда всё согласовано, они устанавливают видеосвязь по защищённым каналам и удостоверяют сделку, как обычно. Вот только смотрят друг на друга продавец и покупатель через мониторы, и ставят «автографы» не на бумаге, а на специальных планшетах. А сами нотариусы удостоверяют цифровой документ своими усиленными квалифицированными электронными подписями, что придаёт ему юридическую силу.

Какие бывают цифровые подписи — и зачем

Существует два вида электронных подписей: простые и усиленные. Последние делятся на неквалифицированные и квалифицированные. Простая подпись — это, к примеру, логин и пароль для авторизации на каком-либо сайте или смс-код от банка, который приходит для подтверждения онлайн-покупок. Усиленная неквалифицированная — может использоваться, например, внутри одного предприятия. Такие подписи могут делать любые организации.

Самая защищенная — усиленная квалифицированная электронная подпись. Для физлиц их могут выпускать только удостоверяющие центры, аккредитованные Минцифрой. На 20 февраля текущего года их всего 48 по всей стране. Именно такие подписи подтверждают юридическую значимость электронного документа.

Помимо совершения онлайн-сделок, цифровые подписи могут пригодиться гражданам для подписания трудового договора на удаленке, обращения в суд, обмена данными с контрагентами и госорганами, получения патента, подачи документов для поступления в вуз или сведений в налоговые органы.

Иногда усиленная квалифицированная электронная подпись необходима для взаимодействия с нотариусом. Речь идёт об удалённых нотариальных действиях. Их можно совершить, не обращаясь лично в нотариальную контору, а отправив заявление через интернет. Сегодня в онлайн-режиме можно заказать выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, обеспечить доказательства в интернете, засвидетельствовать верность перевода, внести деньги на депозит нотариуса и другое — всего 13 услуг. Их количество ограничено из-за соображений безопасности.

В список удаленных входят только те действия, которые по определению не могут никому навредить, нарушить чьи-то права и причинить реальный ущерб. Даже если человек подаст заявку в неадекватном состоянии или в его личный кабинет зайдут посторонние.

источник: Федеральная нотариальная палата