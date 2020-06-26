О том, что ряд музеев Севастополя возобновит экскурсионную работу со 2 июля, сообщила начальник отдела библиотечной, музейной деятельности и дополнительного образования главного управления культуры Севастополя Ольга Колбасова в ходе туристического онлайн-форума «Крым. Севастополь. Сезон 2020».

Со 2 июля планируется возобновить приём посетителей в старейшем музее Севастополя – Военно-историческом музее Черноморсокго флота. Также со 2 июля Балаклавский подземный комплекс и музейный комплекс Михайловская батарея, объекты военно-исторического музея, фортификационные сооружения ждут своих посетителей, — цитирует «Новый Севастополь» чиновника.

По словам Ольги Колбасовой, Севастопольский морской аквариум-музей и музей «Подземный Севастополь» возобновили работу.