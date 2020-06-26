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Ряд музеев Севастополя возобновит экскурсионную работу со 2 июля
иллюстрация: krsk.au.ru

Ряд музеев Севастополя возобновит экскурсионную работу со 2 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:52 26.06.2020

О том, что ряд музеев Севастополя возобновит экскурсионную работу со 2 июля, сообщила начальник отдела библиотечной, музейной деятельности и дополнительного образования главного управления культуры Севастополя Ольга Колбасова в ходе туристического онлайн-форума «Крым. Севастополь. Сезон 2020».

Со 2 июля планируется возобновить приём посетителей в старейшем музее Севастополя – Военно-историческом музее Черноморсокго флота. Также со 2 июля Балаклавский подземный комплекс и музейный комплекс Михайловская батарея, объекты военно-исторического музея, фортификационные сооружения ждут своих посетителей, — цитирует «Новый Севастополь» чиновника. 

По словам Ольги Колбасовой, Севастопольский морской аквариум-музей и музей «Подземный Севастополь» возобновили работу.

Ряд музеев Севастополя возобновит экскурсионную работу со 2 июля

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