Ряды севастопольского «Добровольца» пополнили руководители ТОСов Орлиновского муниципального округа

Ряды Общественного Движения «Доброволец» пополняются новыми участниками. Члены добровольного объединения руководителей ТОСов Орлиновского муниципального округа на своей неформальной встрече изъявили желание вступить в «Доброволец».

В пресс-службе Общественного Движения уточнили: процесс прошел без излишних юридических и бюрократических «моментов», путем простого соглашения. Впрочем – на тех же условиях, на которых в состав «Добровольца» входит множество организаций и субъектов. Это: полный «суверенитет», но при этом совместная работа, поддержка в реализации общих планов, деятельность, направленная на процветание Севастополя и севастопольцев.

Большой опыт работы «Добровольца» в таком формате станет бесценным в реализации идей местных активистов для разностороннего развития Байдарской и Варнаутской долин.Тут же был обсуждён алгоритм дальнейшей работы, намечены ближайшие планы в реализации проектов ОД «Доброволец» в сёлах долины, — сообщает пресс-служба Общественного Движения.

Кроме набравшего популярность проекта «Продуктовое обеспечение», в ближайшее время для жителей сёл Орлиновского МО продолжат работать проекты «Социальная парикмахерская», «Бесплатная юридическая помощь» , «Адресная помощь ветеранам и инвалидам».

Обсуждено очень много вопросов, связанных с молодёжью и спортом. Разработан последовательный план реализации инициатив как «Добровольца», так и местного актива. В этом направлении в селе спрос превышает предложения. Особенности местной природы и ландшафта, прирост сельских жителей, в том числе за счёт молодёжи и детей, открывают большие перспективы и формируют запрос на качественное развитие спорта, молодёжной политики и развитие сопутствующей инфраструктуры, — отметил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков, уделяющий развитию детского, юношеского спорта в Балаклавском районе особое внимание.

«Семья» севастопольского «Добровольца» приветствует новых участников.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».