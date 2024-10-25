РКН заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев. Почему и кто «в списке»?

Иностранные граждане сегодня проходят повторную идентификацию в офисах операторов связи — в общей сложности они владеют 8,2 млн мобильных номеров. При этом 4,5 млн сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы.

Как пояснили в ведомстве, в 2024 году Роскомнадзор провел анализ данных о сим-картах операторов мобильной связи и выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. В соответствии с согласованным с операторами связи планом сейчас проводится повторная идентификация всех иностранных граждан с помощью специальной системы контроля состояния идентификационных модулей, созданной Роскомнадзором.

На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 млн иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 млн номеров. 4,5 млн сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы, — сообщили представители ведомства ТАСС.

Проверка проходит исключительно в офисах продаж без привлечения дилеров. Операторы связи должны завершить перепроверку до конца ноября.

Вопрос защиты граждан от злоумышленников, использующих анонимность в сетях связи в преступных целях, сегодня является приоритетным для всех профильных ведомств в России, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

К сожалению, сегодня по-прежнему фиксируются факты неправомерного оборота SIM-карт — зачастую обезличенных или оформленных на подставных или несуществующих лиц. Продажа таких SIM-карт в большинстве случаев осуществляется недобросовестными дилерами операторов связи. В частности, идет массовое оформление большого количества телефонных номеров на одно физическое лицо. В 2024 году совместная работа Роскомнадзора с операторами связи позволила сократить количество абонентов – физических лиц с более чем тысячей SIM-карт с 920 до 145, а количество зарегистрированных на них телефонных номеров с 6,5 млн до 640 тыс. Также за год было выявлено 13,4 млн активных номеров, по которым операторы связи не представили сведения об абонентах – а значит все они могли использоваться преступниками в противоправных целях, — сказал депутат.

Пробелы в законодательстве ранее позволяли злоумышленникам использовать анонимные SIM-карты в противоправных целях. Для решения назревших проблем в августе этого года был принят Федеральный закон № 303-ФЗ.

Сейчас 25 тыс. абонентов – граждан РФ, все еще имеют более 20 телефонных номеров, общее количество таких номеров составляет 5,3 млн. В скором времени это станет невозможно — операторы связи будут уведомлять абонентов с превышенным лимитом по количеству SIM-карт (для россиян — не более 20, для иностранцев — не более 10). Если клиенты не снизят их количество за переходный период, им приостановят услуги мобильной связи по всем номерам. Период для граждан РФ — до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025 года. Применение новых законодательных мер существенно сократит возможность использования мобильных сетей в преступных целях, — подчеркнул Немкин.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

Просмотры: 9