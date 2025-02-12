РНКБ представил монету с вокзальными часами Симферополя и Сочи

Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) презентовал памятную серебряную монету «Тайны времени», посвященную вокзалам-близнецам в Сочи и Симферополе. Об этом

Название монеты «Тайны времени» выбрано неслучайно — оно напоминает о множестве загадок и теорий, которые десятилетиями строились вокруг вокзалов-близнецов. Считается, что архитектор Алексей Душкин, который проектировал вокзалы Симферополя и Сочи, продемонстрировал при помощи вокзальных башен-близнецов неразрывную связь Крымского полуострова и России. Кроме того, архитектор особым образом использовал символику знаков зодиака на циферблатах башенных часов для отражения культурного кода регионов.

Монета «Тайны времени» отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором АО «Гознак» тиражом 500 экземпляров.

На аверсе рельефно изображены симферопольские башенные часы, рядом расположена надпись «Симферополь», а на заднем плане — белый циферблат с полной луной по центру. На реверсе размещены сочинские башенные часы с черным циферблатом, в центре которого — белое солнце.

В 2024 году РНКБ пополнил ассортимент драгоценных монет новыми экземплярами: «Крым — Россия 10 лет», «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина» и «80 лет Крымской астрофизической обсерватории».

источник: ТАСС