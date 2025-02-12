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РНКБ представил монету с вокзальными часами Симферополя и Сочи
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

РНКБ представил монету с вокзальными часами Симферополя и Сочи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:29 12.02.2025

Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) презентовал памятную серебряную монету «Тайны времени», посвященную вокзалам-близнецам в Сочи и Симферополе. Об этом ТАСС сообщила вице-президент — начальник управления частного банковского обслуживания РНКБ Валентина Радзивил:

Название монеты «Тайны времени» выбрано неслучайно — оно напоминает о множестве загадок и теорий, которые десятилетиями строились вокруг вокзалов-близнецов. Считается, что архитектор Алексей Душкин, который проектировал вокзалы Симферополя и Сочи, продемонстрировал при помощи вокзальных башен-близнецов неразрывную связь Крымского полуострова и России. Кроме того, архитектор особым образом использовал символику знаков зодиака на циферблатах башенных часов для отражения культурного кода регионов. 

Монета «Тайны времени» отчеканена Санкт-Петербургским монетным двором АО «Гознак» тиражом 500 экземпляров.

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На аверсе рельефно изображены симферопольские башенные часы, рядом расположена надпись «Симферополь», а на заднем плане — белый циферблат с полной луной по центру. На реверсе размещены сочинские башенные часы с черным циферблатом, в центре которого — белое солнце.

В 2024 году РНКБ пополнил ассортимент драгоценных монет новыми экземплярами: «Крым — Россия 10 лет», «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина» и «80 лет Крымской астрофизической обсерватории».

источник: ТАСС

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