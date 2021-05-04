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РНКБ выдал крымчанам и севастопольцам более 8,6 млрд рублей по программе льготной ипотеки

РНКБ выдал крымчанам и севастопольцам более 8,6 млрд рублей по программе льготной ипотеки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:42 04.05.2021

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ)  — крупнейший банка Крыма — выдал более 8,6 млрд рублей по госпрограмме льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках с момента ее запуска.

Всего с момента начала работы по данной программе весной 2020 года банк выдал более 3,2 тыс. кредитов на общую сумму более 8,6 млрд рублей, — сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

С начала 2021 года РНКБ выдал по программе льготной ипотеки 778 кредитов на общую сумму 2,3 млрд рублей, сообщили в банке. Там уточнили, что это более четверти от общего объема ипотечных кредитов, выданных банком в 2021 году.

Программа льготной ипотеки очень востребована в Крыму, ею пользуются как местные жители, так и жители материковой части России, прокомментировал ТАСС председатель правления РНКБ Михаил Якунин:

Жилье по программе «Господдержка 2020» чаще всего приобретается в Симферополе, Севастополе и на южном берегу Крыма. Средний чек кредита по данной программе составляет 2,9 млн рублей. В целом на сегодняшний день около 76% от общего количества кредитов на приобретение жилья на первичном рынке в РНКБ выдаются по льготным ставкам.

В случае приобретения жилья в новостройках, строящихся с проектным финансированием от РНКБ, ставка по программе составляет 5,5%, добавили в пресс-службе. Кроме того, банк заключил договоры с крупнейшими региональными девелоперами по реализации программ с минимальной ставкой от 3,5% на два года.

Источник: ТАСС

Об ипотечных программах, действующих в Крыму и в Севастополе, — здесь и здесь.

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РНКБ выдал крымчанам и севастопольцам более 8,6 млрд рублей по программе льготной ипотеки

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