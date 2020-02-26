Родильный дом Ялты — в числе лучших медицинских учреждений Крыма

По результатам проведенной независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Крыма, Ялтинский родильный дом занял 5-е итоговое место.

В частности, Ялтинской роддом получил первое место в Крыму по открытости и доступности информации об организации, первое место — по доброжелательности и вежливости сотрудников, второе место — по удовлетворенности условиями оказания услуг населению, а также третье место – по комфортности условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

