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Родильный дом Ялты - в числе лучших медицинских учреждений Крыма
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Родильный дом Ялты — в числе лучших медицинских учреждений Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:20 26.02.2020

По результатам проведенной независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Крыма, Ялтинский родильный дом занял 5-е итоговое место.

В частности, Ялтинской роддом получил первое место в Крыму по открытости и доступности информации об организации, первое место — по доброжелательности и вежливости сотрудников, второе место — по удовлетворенности условиями оказания услуг населению, а также третье место – по комфортности условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

 

Родильный дом Ялты - в числе лучших медицинских учреждений Крыма

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