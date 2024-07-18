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Родителей уравняли в правах в вопросе получения справок и выписок на ребенка
фото: pikist.com

Родителей уравняли в правах в вопросе получения справок и выписок на ребенка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:16 18.07.2024

Получить результаты предоставления государственной или муниципальной услуги на бумажном носителе теперь может законный представитель несовершеннолетнего, который не является заявителем. Для этого родитель — заявитель в момент подачи заявления должен указать сведения о другом родителе ребенка, уполномоченном на получение результатов предоставления соответствующей услуги в отношении ребенка.

Предусмотрено, что в случае, если заявитель в момент подачи заявления о предоставлении услуги письменно выразит желание получить запрашиваемые справки и выписки в отношении несовершеннолетнего лично, то указанные справки и выписки не выдадут другому законному представителю.

Федеральный закон от 08.07.2024 N 172-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

источник: КонсультантПлюс 

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