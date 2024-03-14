Родителей выпускников приглашают принять участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

Восемь лет подряд инициатором акции «День сдачи ЕГЭ родителями» является Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования и науки Российской Федерации.
Сокращенный вариант ЕГЭ даст представление об экзаменационных заданиях разных типов. В ходе мероприятия можно будет увидеть как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях; как будут выглядеть рабочие места участников ЕГЭ; как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ; а также как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена.
Зарегистрироваться для участия в акции можно в школе, в которой обучается ваш ребенок.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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