Родители «Детей Крымской весны» организовали донорскую акцию

В том числе, таким образом, семьи с активной жизненной позицией решили отметить 11-ю годовщину воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией. Они приняли деятельное участие в патриотической акции «Крым и Россия», которая проходит в Центре крови и его филиалах 12-17 марта 2025 года.

Проект «Дети Крымской весны», по словам инициатора и куратора проекта Елены Сафоновой, появился семь лет назад. Ее собственная дочь, родившаяся в 2014 году, натолкнула Елену на идею объединить подобных детишек и совместно растить их патриотами своей страны. Сегодня проект насчитывает около 200 участников и регулярно проводит различные социальные мероприятия.

Напомним, что прием добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22) проводится ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК