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Родители «Детей Крымской весны» организовали донорскую акцию
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Родители «Детей Крымской весны» организовали донорскую акцию

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:53 18.03.2025

13 марта группа родителей детей, которые родились весной 2014 года, посетила Симферопольский Центр крови и сдала донорскую кровь для всех нуждающихся, в первую очередь, для бойцов, находящихся на лечении в госпиталях полуострова.

В том числе, таким образом, семьи с активной жизненной позицией решили отметить 11-ю годовщину воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией. Они приняли деятельное участие в патриотической акции «Крым и Россия», которая проходит в Центре крови и его филиалах 12-17 марта 2025 года.

Проект «Дети Крымской весны», по словам инициатора и куратора проекта Елены Сафоновой, появился семь лет назад. Ее собственная дочь, родившаяся в 2014 году, натолкнула Елену на идею объединить подобных детишек и совместно растить их патриотами своей страны. Сегодня проект насчитывает около 200 участников и регулярно проводит различные социальные мероприятия.

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Напомним, что прием добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория, пр. Победы, 22) проводится ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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