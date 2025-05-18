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Новости Республики
Родители из Крыма рассказали, где их дети проведут летние каникулы
фото: pikist.com

Родители из Крыма рассказали, где их дети проведут летние каникулы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:20 18.05.2025

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей школьного возраста из Крыма.

Каждый третий родитель (33%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. 28% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 13% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 11%, 7% собираются устроить детям путешествия по России, и лишь 2% — за границу.

Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

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Еще 2% родителей отправят детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал другой формат отдыха: санатории, турпоходы, визиты к родственникам и проч. 7% пока не решили, где их ребенок проведет лето.

Время проведения: 5-14 мая 2025 года

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