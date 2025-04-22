Родители из Крыма рассказали, сколько денег дают детям

В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители детей от 7 до 17 лет из Крыма.

82% родителей младших школьников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет дают своим детям деньги на карманные расходы. С возрастом контроль родителей над расходами детей ослабевает: если за покупками младшеклассников не следят только 15% родителей, то за тратами старшеклассников — уже 42%.

Чем старше становится ребенок, тем больше денег ему выделяется на карманные расходы. Так, 7-10-летним детям в среднем дают 580 рублей в неделю, ученикам средней школы — 890 рублей, а старшеклассникам — 1280 рублей.

На каких условиях школьники получают карманные средства? Детям до 15 лет родители обычно дают часть денег просто так, а часть предлагают «заработать», выполняя различные поручения по дому и получая хорошие оценки в школе. Старшеклассникам же деньги чаще всего выдаются просто так: «В каникулы уже сам подрабатывает».

Время проведения: 4 марта — 17 апреля 2025 года

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