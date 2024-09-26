Родители Крыма приглашаются к участию в конкурсе Общества «Знание»

Российским обществом «Знание» открыт прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ. На его проведение Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 25 октября 2024 года. Самые лучшие проекты получат денежные премии на реализацию. Принять участие в конкурсном отборе могут родительские инициативы, которые направлены на решение задач в образовательной среде и воспитании, организацию досуга, профориентацию и другое.
Заявки будут оцениваться в три этапа: сначала их рассмотрят в региональных родительских комитетах, потом федеральные эксперты. Победителей определят члены Всероссийского родительского комитета, в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
На конкурс принимаются инициативы сразу по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание и научное познание. Для победителей предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч, один миллион рублей и два миллиона рублей. Победители будут объявлены на втором заседании Всероссийского родительского комитета, которое пройдет до 20 ноября.
К запуску конкурса просветительская организация запустила тематический сайт — Знание.Родители, где можно найти подробную информацию о критериях отбора и сроках. Кроме того, открыта горячая линия: 8-800-333-10-68. С 5 утра до 19 вечера по московскому времени сотрудники будут помогать всем, кто столкнется с любыми трудностями при заполнении заявок и отвечать на любые другие вопросы о конкурсе.
В состав Всероссийского родительского комитета вошли 53 человека, в том числе учителя и советники директоров по воспитанию. Присоединились и медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А.П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров лично присутствовали на первом заседании.
источник: по информации Российского общества «Знание»
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