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Родители, любите своих детей. Премьера социального ролика, созданного крымчанами

Родители, любите своих детей. Премьера социального ролика, созданного крымчанами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:16 09.06.2021

В Симферополе стартовала благотворительная акция «Волна Добра».

В рамках старта мероприятия «Волна Добра» Благотворительный фонд «КРЫМ» и симферопольский ТРК «Центрум» организовали праздничный концерт и кинопоказ для подопечных Центра социальных служб и воспитанников интерната «Лозовое». Перед показом фильма состоялась премьера социального ролика «Родители, любите своих детей».

Важно, что в его съёмках участвовали те самые дети, воспитанники интерната, которые стали гостями кинопоказа. Это мой второй проект в качестве продюсера. Ролик снят под патронатом министерства науки и образования РК, — рассказал координатор проектов БФ «Крым» Юрий Борухович.

Сирот и детей из многодетных и малообеспеченных семей встречали в ТРК «Центрум», где в концертном зале лазертаг-клуба и прошла благотворительная акция «Волна Добра».

Родители, любите своих детей. Премьера социального ролика, созданного крымчанами

Бесплатный кинопоказ и праздничный концерт собрали 60 детей — подопечных Центра социальных служб и воспитанников интерната «Лозовое». Все ребята получили подарки.

Родители, любите своих детей. Премьера социального ролика, созданного крымчанами

Председатель Общественного совета Симферополя Олег Щербаков вручил благодарности министру образования, науки и молодежи РК Валентире Лаврик, коллективам Небольшой Академии Искусств и магазина «Дочки-сыночки».

Родители, любите своих детей. Премьера социального ролика, созданного крымчанами

Фото: БФ «КРЫМ».

 

Родители, любите своих детей. Премьера социального ролика, созданного крымчанами

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