Родители выпускников из Крыма рассказали, куда планируют поступать их дети в 2024 году

11-классники в этом году будут поступать на IT- и инженерные факультеты вузов, у 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете также информационные технологии, на втором месте — педагогика. В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители выпускников из Крыма.

Большинство (55%) родителей 9-классников, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребенка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребенок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 62%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Судя по ответам родителей, среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году — информационные технологии: стать программистами или IT-специалистами собираются дети 28% опрошенных. На втором месте — инженерные специальности (17%). На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки (13%). Дети 10% респондентов готовятся стать учителями. 6% родителей заявили, что их дети хотят быть врачами.

Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказали 23% опрошенных. На втором месте по популярности в этом году — педагогическое направление (12% респондентов). 11% родителей рассказали, что их дети планируют стать медиками. 10% родителей заявили, что их дети будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве, 7% — на дизайнеров.

Время проведения: 1—22 апреля 2024 года