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Роман Серов из Евпатории – серебряный призер первенства России по плаванию на открытой воде
фото: ВКонтакте, Всероссийская Федерация плавания

Роман Серов из Евпатории – серебряный призер первенства России по плаванию на открытой воде

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:50 09.08.2024

В Пензенской области на водной глади озера в селе Засечном 6-8 августа прошло первенство России по плаванию на открытой воде среди юниоров и юниорок 18-19 лет, юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет.

В соревнованиях приняли участие 83 спортсмена из 15 регионов РФ. Воспитанник евпаторийской школы плавания Роман Серов стал серебряным призером первенства в заплыве на 5 км среди юношей 14-15 лет (результат – 1:00.40,71). Победил в этом виде программы Тимур Овчинников из Липецкой области (1:00.16,84), — сообщает «Крымский спорт»

Роман Серов несколько лет тренировался в Евпатории под руководством Сергея Олейникова, в настоящее время представляет Санкт-Петербург (тренер – Никита Беляев).

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источник: «Крымский спорт»

 

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