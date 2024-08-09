Роман Серов из Евпатории – серебряный призер первенства России по плаванию на открытой воде

В соревнованиях приняли участие 83 спортсмена из 15 регионов РФ. Воспитанник евпаторийской школы плавания Роман Серов стал серебряным призером первенства в заплыве на 5 км среди юношей 14-15 лет (результат – 1:00.40,71). Победил в этом виде программы Тимур Овчинников из Липецкой области (1:00.16,84), — сообщает «Крымский спорт».
Роман Серов несколько лет тренировался в Евпатории под руководством Сергея Олейникова, в настоящее время представляет Санкт-Петербург (тренер – Никита Беляев).
источник: «Крымский спорт»
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