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Романтический вечер и алкоголь привели к врачам и в полицию - инцидент в Севастополе
фото: pikist.com

Романтический вечер и алкоголь привели к врачам и в полицию — инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:12 11.06.2025

33-летняя жительница Москвы переехала в Севастополь со своим 37-летним мужчиной на ПМЖ.

В один из вечеров пара решила скрасить свой вечер распитием алкоголя, однако романтическое застолье вскоре переросло в конфликт.  Выясняя отношения, женщина, не справившись с эмоциями, схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в область груди. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую медицинскую помощь, а прибывшие на место медики, сообщили в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Оперативники ОМВД России по Балаклавскому району задержали подозреваемую. В отношении фигурантки следственным отделом возбуждено уголовное дело по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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