Романтический вечер и алкоголь привели к врачам и в полицию — инцидент в Севастополе

В один из вечеров пара решила скрасить свой вечер распитием алкоголя, однако романтическое застолье вскоре переросло в конфликт. Выясняя отношения, женщина, не справившись с эмоциями, схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в область груди. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую медицинскую помощь, а прибывшие на место медики, сообщили в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.