Романтический вечер и алкоголь привели к врачам и в полицию — инцидент в Севастополе

В один из вечеров пара решила скрасить свой вечер распитием алкоголя, однако романтическое застолье вскоре переросло в конфликт. Выясняя отношения, женщина, не справившись с эмоциями, схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в область груди. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую медицинскую помощь, а прибывшие на место медики, сообщили в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Оперативники ОМВД России по Балаклавскому району задержали подозреваемую. В отношении фигурантки следственным отделом возбуждено уголовное дело по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе