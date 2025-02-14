Росатом открыл в Крыму сеть электрозарядных станций

Дочерняя компания Росэнергоатома (электроэнергетический дивизион Росатома) ООО «Атомэнерго» расширила свою сеть электрозарядных станций (ЭЗС) на Крымский полуостров. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Крым стал 13-м регионом присутствия сети ЭЗС «Атомэнерго». Компания открыла в Севастополе семь станций мощностью 150 кВт каждая. Теперь зарядить электромобиль можно на улицах Пляж Омега и Пожарова, Фиолентовском и Камышовом шоссе. «Быстрые» зарядные станции расположились как вблизи набережной, так и в глубине города, обеспечив жителям и гостям Севастополя доступ к качественной зарядной инфраструктуре. Новые станции поддерживают современные разъемы, подходящие большинству электромобилей. Для того, чтобы на них зарядиться, достаточно установить мобильное приложение «Атомэнерго», а для решения возникших вопросов клиент может обратиться в круглосуточный корпоративный кол-центр. По словам генерального директора «Атомэнерго» Валерия Маркелова, анализ данных за первые дни работы ЭЗС в Севастополе показал, что жители города заинтересованы в дальнейшем расширении сети ЭЗС на территории Крымского полуострова.

Сеть электрозарядных станций Росатома на сегодня насчитывает более 160 «быстрых» ЭЗС, расположенных в 13 регионах страны. В первом квартале 2025 года общее количество электрозаправочных станций ООО «Атомэнерго» увеличится до 255 единиц. К 2030 году запланировано создание сети, которая охватит не менее 25% рынка электрозарядной инфраструктуры на территории РФ. Вся электроэнергия, потребленная на ЭЗС «Атомэнерго», покрывается сертификатом «Чистая энергия Росатом», это гарантирует, что электромобили потребляют экологически чистую электроэнергию АЭС.

ЭЗС — электрозарядная станция, элемент транспортной инфраструктуры, предоставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого как электромобили, электробусы, электроскутеры и так далее. «Быстрые» зарядные станции используют более высокую мощность (от 60 кВт) для быстрой зарядки аккумулятора. Зарядка автомобиля от нее осуществляется постоянным током и может занять около 30 минут.

источник: ТАСС