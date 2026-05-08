Росавиация: полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:24 08.05.2026

Аэропорты юга России приостановили прием самолетов до 12 мая, но этот срок может сократиться. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

ВСУ атаковали филиал «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи временно приостановлена работа 13 аэропортов.

Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время ожидается завершение специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением.

Специалисты оценивают ущерб от ночной атаки ВСУ. Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ж/д перевозчиками задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Сейчас приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

источник: РИА Новости Крым 

