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Росгвардия построит в Евпатории военный городок

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:17 16.07.2020

Росгвардия намерена построить военный городок в Евпатории, потратив на эти цели не более 1,26 млрд рублей. Соответствующая закупка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу, потенциальный подрядчик должен построить здания и сооружения военного городка войсковой части 6918 в Евпатории по адресу ул. Перекопская,14. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 245 894 790 рублей. Аукцион пройдет в закрытом режиме. Заказчиком выступает Федеральное государственное казенное учреждение «2 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации» (Ростов-на-Дону), — сообщает «Крыминформ».

Будущий подрядчик должен построить военный городок примерно за 28 месяцев. Приступить к строительству он обязан не позднее, чем через 30 дней с момента подписания контракта.

Росгвардия построит в Евпатории военный городок

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