«Роскадастр» намерен провести массовую инвентаризацию земельных участков

В Едином государственном реестре недвижимости насчитали более 8,5 млн ошибок. «Роскадастр» намерен провести массовую инвентаризацию территорий, сообщает «Парламентская газета». Людям не придётся платить за уточнение границ земельных участков. Инвентаризацию проведут за счёт федерального бюджета. Госдума уже одобрила законопроект во втором чтении.
В закон «О кадастровой деятельности» собираются внести поправки. Авторы документа подчёркивают, что в Едином государственном реестре недвижимости содержится неполная и недостоверная информация. Более трети участков, 35%, не имеют чётких границ. Нет сведений о точном местоположении границ 22 млн земельных участков и контуров 31 млн капитальных объектов.
Законодательное регулирование комплексных кадастровых работ нуждается в доработке, считает замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Он объяснил, что нередко кадастровые инженеры нарушают сроки проведения кадастровых работ или выполняют эти работы некачественно. В результате указанные в ЕГРН границы земельных участков не совпадают с реальными.
Исправлением ошибок займутся специалисты публично-правовой компании «Роскадастр». Компания имеет филиалы во всех регионах. Это позволит провести комплексные кадастровые работы единовременно во всех регионах страны.
Росреестр и «Роскадастр» будут контролировать качество и сроки выполнения кадастровых работ. Комплексный подход позволит исправить накопленные реестровые ошибки, рассказали изданию в пресс-службе Росреестра. Раньше людям приходилось обращаться к кадастровому инженеру, чтобы исправить неточности. «Роскадастр» будет исправлять реестровые ошибки бесплатно. Такой подход повысит качество услуг в сфере недвижимости и сведёт к минимуму риски возникновения земельных споров.
В Росреестре добавили, что собственники недвижимости не столкнутся с новыми расходами из-за комплексных кадастровых работ, поскольку они будут проводиться за счёт федерального бюджета.
источник: ЦИАН
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