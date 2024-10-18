«Роскадастр» намерен провести массовую инвентаризацию земельных участков

В закон «О кадастровой деятельности» собираются внести поправки. Авторы документа подчёркивают, что в Едином государственном реестре недвижимости содержится неполная и недостоверная информация. Более трети участков, 35%, не имеют чётких границ. Нет сведений о точном местоположении границ 22 млн земельных участков и контуров 31 млн капитальных объектов.

Законодательное регулирование комплексных кадастровых работ нуждается в доработке, считает замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Он объяснил, что нередко кадастровые инженеры нарушают сроки проведения кадастровых работ или выполняют эти работы некачественно. В результате указанные в ЕГРН границы земельных участков не совпадают с реальными.

Исправлением ошибок займутся специалисты публично-правовой компании «Роскадастр». Компания имеет филиалы во всех регионах. Это позволит провести комплексные кадастровые работы единовременно во всех регионах страны.

Росреестр и «Роскадастр» будут контролировать качество и сроки выполнения кадастровых работ. Комплексный подход позволит исправить накопленные реестровые ошибки, рассказали изданию в пресс-службе Росреестра. Раньше людям приходилось обращаться к кадастровому инженеру, чтобы исправить неточности. «Роскадастр» будет исправлять реестровые ошибки бесплатно. Такой подход повысит качество услуг в сфере недвижимости и сведёт к минимуму риски возникновения земельных споров.

В Росреестре добавили, что собственники недвижимости не столкнутся с новыми расходами из-за комплексных кадастровых работ, поскольку они будут проводиться за счёт федерального бюджета.

источник: ЦИАН