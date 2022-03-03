Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных сообщений в YouTube

Роскомнадзор направил письмо ООО «Гугл» (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) с требованием незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений, — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что американским видеохостингом YouTube массово реализуются рекламные кампании по дезинформации российской интернет-аудитории. Как отметили в Роскомнадзоре, помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство.

Роскомнадзор требует от администрации видеохостинга немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить его демонстрацию российским пользователям. Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы.

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