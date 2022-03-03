реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных сообщений в YouTube

crimeapress_news



реклама в крыму
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных сообщений в YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных сообщений в YouTube

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 03.03.2022

Роскомнадзор направил письмо ООО «Гугл» (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) с требованием незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине.

Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений, — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что американским видеохостингом YouTube массово реализуются рекламные кампании по дезинформации российской интернет-аудитории. Как отметили в Роскомнадзоре, помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство.

Узнайте больше:  3 марта - Ярило с овсянкой. Как зима не злится, но весна уже пришла

Роскомнадзор требует от администрации видеохостинга немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить его демонстрацию российским пользователям. Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.