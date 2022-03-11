Роскомнадзор потребовал от Meta объяснить призывы к насилию в отношении россиян

Роскомнадзор потребовал от корпорации Meta прокомментировать информацию об изменениях правил модерации в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении россиян, в том числе военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале ведомства.

Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Одновременно, Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. По мнению спикера нижней палаты парламента, следует принять меры прокурорского реагирования за разжигание ненависти в отношении граждан России.

Уважаемые коллеги, будет правильно поручение дать Комитету по безопасности подготовить обращение к Генеральному прокурору, в Следственный комитет. И незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, потому что это информационная война. Более того, эта война направлена конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны, — обратился к депутатам Володин.

По его словам, кроме вмешательства и каких-то действий Роскомнадзора, свою оценку происходящему должны дать правоохранительные органы. Не исключено, что в отношении виновных сотрудников Meta будет возбуждено уголовное дело, «так как состав преступления в виде содействия террористической деятельности, совершенного группой лиц, налицо».

Ранее компания Meta, управляющая социальными сетями Facebook и Instagram, подтвердила, что временно разрешила призывы к насилию в отношении российских военных в свете специальной военной операции России на Украине, однако призывы к жестокости в отношении гражданских лиц РФ останутся под запретом. При этом в компании не пояснили, как именно будет происходить модерирование и выявление нарушений при таких изменениях политики.

Изначально о новых правилах модерации контента в Facebook и Instagram в некоторых странах сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании. По данным агентства, из электронных писем Meta следует, что призывы к насилию в отношении россиян разрешены, когда в сообщении явно говорится о военной операции на Украине. Изменения в политике компании распространяются на Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию.

По сведениям агентства, компания также временно не будет удалять в Польше, России и Украине призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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