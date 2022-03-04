Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook (принадлежит компании Meta) в России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — говорится в заявлении.

В Роскомнадзоре пояснили, что вышеперечисленные ограничения запрещены ФЗ № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Кроме того, действия Facebook противоречат ключевым принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.

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