Роскомнадзор заблокировал уже более 3 млн сим-карт, оформленных с нарушениями

На российском рынке было зафиксировано более 3 млн сим-карт, которые были оформлены с нарушениями – часть из них использовалась мошенниками в противоправных целях. Сейчас все эти сим-карты уже заблокированы, а операторы продолжают работу по верификации данных абонентов и выявлению нарушителей.

Операторы связи только в I полугодии 2024 года заблокировали уже более 3 млн сим-карт, оформленных с нарушениями. Всего с ноября 2023 года 3,7 млн сим-карт, оформленных с нарушениями, были заблокированы, либо договоры по ним были расторгнуты, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В настоящий момент Роскомнадзор проводит мониторинг достоверности сведений в базах данных операторов. Для этого в 2023 году была создана специальная информационная система, которая обеспечивает проверку сведений с учетом данных МВД, ФНС и ЕСИА, к ней уже подключились все операторы связи.

В результате за весь период мониторинга — с 1 ноября 2023 года — было выявлено 76,9 млн нарушений по достоверности сведений об абонентах. Из них 69,8 млн нарушений исправлены – операторы внесли корректные данные.

3,7 млн сим-карт, оформленных с нарушениями, были заблокированы, либо договоры по ним были расторгнуты. Из них 3,1 млн – за первое полугодие текущего года, — сообщили в ведомстве.

Сейчас операторы связи продолжают работу по верификации сведений и актуализации баз данных абонентов. Если регулятор выявляет недостоверные сведения, операторам направляют запросы о необходимости уточнить данные. Далее оператор в течение 15 дней должен связаться с абонентом и актуализировать их. Если абонент не подтверждает информацию о себе, то оператор обязан прекратить оказание услуг связи по этому номеру, иначе его могут привлечь к ответственности — сумма штрафа составляет до 2 млн рублей.

Важно, чтобы все операторы выполняли эти требования. Сим-карты с непроверенными данными о пользователях работать не должны, — подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора.

Процесс верификации данных абонентов операторы связи должны завершить уже в этом году, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Благодаря этой работе, удастся отсеять большое количество «серых» номеров, которые сегодня активно используются мошенниками.

Кроме того, в процессе верификации Роскомнадзор также выявил 265 граждан, которые имеют более чем по тысяче сим-карт каждый. В общей сложности они владеют свыше 1,1 млн мобильных номеров. И, хоть сейчас ограничений по количеству сим-карт, которые можно приобрести на один паспорт, в нашей стране нет, в таких ситуациях явно просматриваются нарушения законного процесса оформления карты или потенциально мошеннических действиях со стороны абонента, дилера или оператора связи. Поэтому сегодня действительно стоит задуматься об ограничении количества сим-карт, которые один абонент может оформить на себя. Уверен, что большинству граждан не нужна даже вторая сим-карта – не говоря уже о третьей и десятой. Тем не менее, в процессе борьбы с мошенничеством это могло бы стать важным инструментом, — считает Немкин.

Сегодня «серые» сим-карты могут быть использованы для анонимных звонков и сообщений, что затрудняет правоохранительным органам отслеживание преступной деятельности, включая терроризм, мошенничество и другие виды незаконной деятельности, напомнил депутат.

Кроме того, использование «серых» сим-карт наносит экономический ущерб как операторам связи, так и государству. Эти карты обычно продаются нелегально и могут использоваться для обхода стандартных тарифов, что приводит к потерям доходов операторов и снижению налоговых поступлений в бюджет. Нелегальная продажа и использование «серых» сим-карт также нарушает честную конкуренцию на рынке телекоммуникационных услуг, ставя легальных операторов в невыгодное положение и затрудняя инвестиции в инфраструктуру и улучшение качества услуг, — говорит депутат.

Оперативная блокировка «серых» сим-карт помогает защитить законопослушных пользователей и улучшить общую безопасность сети, отметил Немкин.

Такие сим-карты часто используются для спам-рассылок, мошенничества с мобильными платежами и других видов киберпреступлений, которые могут нанести вред гражданам. Блокируя «серые» SIM-карты, операторы могут значительно сократить количество мошеннических действий и защитить своих клиентов от финансовых потерь и нарушений конфиденциальности. Сейчас, в условиях информационной войны против России, мы не можем позволить себе дискуссии относительно того, как поступать с «серыми» сим-картами, как их блокировать и так далее. Нужно действовать оперативно. Это уже безусловно негативное явление, которое несет угрозу для наших граждан – мы не можем оставить их в таком уязвимом положении, поэтому законодательство в части обеспечения населения качественными и безопасными услугами связи обязательно будет совершенствоваться, — заключил парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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