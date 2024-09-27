Росмолодёжь объявила регистрацию на бизнес-миссию для предпринимателей в Китай

Открылась регистрация на бизнес-миссию для молодых предпринимателей в Китайскую Народную Республику. Приём заявок стартует 27 сентября. Организатором события выступает трек Росмолодёжь.+World.

Бизнес-миссия в Китай пройдёт с 25 по 29 ноября. Её участники получат возможность узнать про особенности ведения экспортной деятельности, найти партнёров и заключить с ними соглашения о сотрудничестве, получить консультации наставников и экспертное сопровождение по итогам поездки.

Приоритетными направлениями бизнес-миссии в Китай станут технологичное предпринимательство, сфера исследований и разработок, сельское хозяйство, креативные индустрии. К развитию этих направлений проявляют интерес обе страны. Бизнес-миссии предоставляют предпринимателям отличную возможность для тиражирования своих проектов и продвижения российских брендов за рубежом. Визиты организуются так, чтобы участники смогли не только найти партнёров, но и наладить контакты с торговыми представительствами, профильными министерствами других стран. Такой подход позволяет выстроить долгосрочные отношения, обеспечивающие устойчивое развитие проектов молодых российских предпринимателей на международном уровне, – отметил руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Дмитрий Литвин.

В этом году трек Росмолодёжь.Бизнес организовал пять бизнес-миссий: в Узбекистан, Киргизию, Белоруссию, Китай и Таджикистан. Российские предприниматели в августе-сентябре посетили Узбекистан, Киргизию и Белоруссию, где побывали в крупнейших компаниях, встретились с инвесторами, заключили соглашения о партнёрстве. Так, по итогам поездки в Узбекистан предприниматель из Москвы, дизайнер женской одежды Лианна Кузнецова, заключила контракт на поставку 2 000 позиций изделий из текстиля по разработанным ею моделям.

Бизнес-миссии организуются в рамках программы по развитию молодёжного предпринимательства в зарубежных странах. В 2022-2023 годах в рамках проекта было заключено 33 экспортных контракта на общую сумму более 130 млн рублей. В этом году увеличено число участников проекта: в пяти бизнес-миссиях побывают порядка 100 человек. За предыдущие два года в проект вошли 75 предпринимателей.

Подать заявку на участие в бизнес-миссии в Китай можно по ссылке до 10 октября. Участниками проекта могут стать предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет с опытом ведения бизнеса от одного года. Расходы, связанные с логистикой и проживанием участников, осуществляются организаторами.

источник: Отдел по связям с общественностью Росмолодёжь.Бизнес

Просмотры: 8