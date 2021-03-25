Роспотребнадзор грозит взять под контроль краткосрочную аренду

Роспотребнадзор поддержал законопроект, регулирующий рынок краткосрочной аренды, пишет
В ведомстве предложили дополнить документ: предусмотреть административную ответственность за сдачу в аренду туристического жилья без идентификационного номера. Согласно законопроекту, будет введена система регистрации владельцев сдаваемого в краткосрочную аренду жилья. Они должны будут указывать в объявлении индивидуальный регистрационный номер. Кроме того, владельцы таких объектов будут зарегистрированы как операторы туристического сбора и должны будут платить налоговый сбор в размере 4%.
Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников рассказал изданию, что в правительстве еще не подготовили отзыв на законопроект. В ближайшее время бизнес-объединение планирует запросить позицию Минэкономики и Ростуризма по данному документу.
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