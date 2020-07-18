Роспотребнадзор не выпускает лайнер «Князь Владимир» из порта Сочи

Черноморские круизы откладываются?

Судовладелец лайнера «Князь Владимир» ООО «Черноморские круизы» не получил разрешения от Роспотребнадзора на выход судна для осуществления круизного сообщения. Теплоход должен возобновить навигацию 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба судовладельца.

Судно полностью готово к выходу по нашему круизному маршруту. Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта, — заявил генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

Навигация 2020 года должна была быть самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. С 1 марта по 31 октября 2020 года судно должно было сделать 35 рейсов, но 22 марта этого года навигация была остановлена в связи с объявлением карантина губернатором Краснодарского края. Теперь планируемое возобновление навигации отложено, хотя компания судовладелец «Черноморские круизы» выполнила все предписания санитарной службы страны и намерена делать это и дальше.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной опасности до 3 августа, но, тем не менее, на заседании краевого оперштаба, которое провел глава региона, приняли ряд новых послаблений. Начали работать бассейны, библиотеки, спортивные секции. В Краснодарском крае и, в частности в Сочи на сегодняшний день работают практически все отельные комплексы и курорты с полным перечнем услуг оздоровления, лечения и отдыха, открыты пляжи, рестораны и точки общественного питания.

Официально сообщаем, туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха, — говорится в сообщении пресс-службы.

Круизное сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено компанией «Черноморские круизы» в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. Компания является судовладельцем лайнера «Князь Владимир», который также был специально приобретен для проведения круизов на этой морской линии, соединяющей российские порты.