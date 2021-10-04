Роспотребнадзор: новых «коронавирусных» ограничений в масштабе страны не будет

Решения запретить или разрешить массовые мероприятия принимают главы регионов.

Дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России не вводились, заявили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года №18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось, — говорится в сообщении .

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила , что массовые мероприятия остановлены из-за «ковида» по всей России, только в двух регионах разрешено проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.

Анна Попова подчеркнула, что регионы индивидуально подходят к выбору ограничительных мер, и они адекватны складывающейся в них эпидситуации.

Я бы хотела отметить, что набор инструментов для органов власти отработан, выбор тех или иных инструментов определяется эпидобстановкой… На сегодняшний день в субъектах РФ выбор этих мер, как правило, адекватен эпидситуации, — отметила Попова.

По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ крайне напряженная. Заболеваемость COVID-19 в России выросла в 67 регионах. Крым – в том числе, рост по Севастополю – 34%.