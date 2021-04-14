Роспотребнадзор обеспокоен апрельским ростом уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму вырос в два раза с начала апреля. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

К сожалению, за две последние недели уровень заболеваемости вырос практически в два раза. Сегодня это требует особого контроля, как со стороны органов муниципальной власти, так и самих граждан за соблюдением масочного режима. К сожалению, все эти вещи очень четко взаимосвязаны. Как только ослабевает контроли и самоконтроль за использованием средств индивидуальной защиты, мы фиксируем в тех или иных регионах увеличение роста новой коронавирусной инфекции, — сказала Пеньковская.

По ее информации, с начала года в регионе шло стабильное снижение заболеваемости коронавирусом, но во второй половине марта число новых случаев начало расти. Апрель дает постоянный рост. За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 94 случая заражения COVID-19.

В течение двух последних недель мы отмечаем рост заболеваемости. При этом заболеваемость сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями в республике характерна для середины апреля. Также трендом этого сезона можно назвать практическое отсутствие заболеваний обычным гриппом. Это связано с массовой иммунизацией против гриппа, соблюдением защитных мер от распространения новой коронавирусной инфекции, — рассказала руководитель Роспотребнадзора.

Также стоит отметить, что за последние две недели фиксируется повышение уровня заболеваемости внебольничными пневмониями, в их структуре лидируют пневмонии, вызванные распространением новой коронавирусной инфекцией. Увеличение среднереспубликанского показателя пневмоний фиксируется в Симферополе, Алуште, Армянске, Раздольненском районе. В этих же регионах растет число заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

За две последние недели удвоилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Также Наталья Пеньковская акцентировала внимание на росте завозных случаев новой коронавирусной инфекции из Украины, где наблюдается неблагополучная ситуация на фоне практического отсутствия вакцинации. За последнюю неделю зарегистрировано 18 завозных случаев (15 из Украины, 2 из Турции, 1 из другого зарубежного государства).