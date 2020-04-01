Роспотребнадзор обязал граждан соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра

Те, кто на карантине, будут вести журнал учета самочувствия.

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова потребовала от граждан соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра.

Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, — говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора, которое опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Кроме того, Попова предписала руководителям регионов обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию.

В постановлении отмечается, что прибывшие в аэропорты Москвы и живущие в столице граждане могут быть изолированы в домашних условиях, а жители других регионов должны быть помещены для наблюдения в медучреждение.

Тем из прибывших, у кого есть симптомы ОРВИ, предписано сделать тест на коронавирус. Транспортировать прибывших до места изоляции нужно так, чтобы не было риска возможного заражения COVID-19 у окружающих.

Губернаторы должны обеспечить «контроль соблюдения режима изоляции в домашних условиях в течение 14 дней» за прибывшими, в том числе за теми, кто вернулся в Россию до выхода постановления.

Еще одно новшество: граждане России, находящиеся на карантине, должны будут самостоятельно заполнять журнал о своем самочувствии и подтверждать нахождение дома. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от «Госуслуг» самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома, ― цитирует его «Интерфакс» .

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.